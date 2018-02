Motores Sebastien Loeb e os ralis que vai fazer no WRC Por

O regresso, ainda que episódico, de Sebastien Loeb ao Campeonato do Mundo de Ralis é um dos atrativos da presente temporada. Agora o francês explica porque vai fazer os três ralis agendados, a começar pelo México, dentro de pouco mais de uma semana.

As expetativas de Loeb para as prova que vai fazer são as de obter um bom resultado, divertir-se e ajudar a Citroën no desenvolvimento do C3 WRC. O nove vezes Campeão do Mundo não planeia regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis a tempo inteiro, o ‘Mundial’ de Ralicross toma-lhe muito tempo, e o domínio de Sebastien Ogier no WRC só merece os seus elogios, só não sabendo se o piloto de Gap conseguirá igualar ou bater o seu recorde de títulos.

Já se sabia que a ausência de Loeb em Monte Carlo se tinha ficado a dever a uma sobreposição de datas com o Dakar, que estava a disputar com a Peugeot, mas a opção pelo México e pela Córsega têm razões, simultaneamente semelhantes e diferentes, como o alsaciano explica no vídeo.