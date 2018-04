Motores Sebastien Loeb atribui despiste na Córsega a erro próprio Por

A realizar a segunda prova da época no Campeonato do Mundo, Sebastien Loeb não podia ter começado pior a Volta a Córsega, ao protagonizar um despiste que o afasta desde já de um bom resultado no evento.

O francês da Citro¨€n perdeu o controlo do seu Citroën C3 WRC na segunda especial do rali – Piedriggio – Pont de Castiria. Nessa altura estava em disputa com Sebastien Ogier, que tinha sido o mais rápido no troço de abertura. Loeb saiu de estrada algumas centenas de metros após iniciar a classificativa.

Pierre Budar, o diretor da equipa Citroën, evocou o facto do seu piloto ter ainda os pneus frios quando se deu o acidente, mas Sebastien Loeb já assumiu todas as culpas pelo acidente: “Devia ter travado para abordar uma curva fechada à esquerda. Ia demasiado depressa nessa situação, saí largo mas havia uma vala naquele local”.

“Devo reconhecer que é frustrante, sobretudo fazer um erro como este tão cedo no rali. O carro está bom e não tive qualquer problema. Tinha feito um bom tempo na primeira especial. A curva estava suja e isso surpreendeu-me. Ia demasiado depressa. Foi um erro da minha parte”, acrescenta o nove vezes Campeão do Mundo, que deverá regressar à prova no sábado ao abrigo da regra ‘Rallye 2’, mas já muito atrasado.