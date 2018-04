Motores Sebastian Vettel resiste a Valtteri Bottas para vencer no Bahrain Por

Sem ser uma prova tão dramática como a da Austrália, o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1 teve pelo menos um final com algum suspense.

Nas últimas voltas Valtteri Bottas conseguiu aproximar-se rapidamente de Sebastian Vettel sem no entanto conseguir evitar que o alemão da Ferrari vencesse a segunda corrida consecutiva, ampliando assim a sua vantagem no Campeonato do Mundo.

Vettel liderou a prova desde o seu começo, só perdendo momentaneamente a primeira posição nos ‘pit-stop’, conseguindo distanciar-se da concorrência mais direta após a largada, que passou a ser Bottas depois do finlandês da Mercedes se ter superiorizado a Kimi Raikkonen na largada.

Depois, já com o alemão com pneus macios montados no seu Ferrari, e com o finlandês com os Pirelli no seu Mercedes, Valtteri Bottas foi-se aproximando de Valtteri Bottas, que conseguiu nas duas últimas voltas manter o nórdico atrás de si.

Lewis Hamilton terminou no lugar mais baixo do pódio após uma prova em que nunca esteve em posição de ameaçar, quer os dois primeiros, quer Raikkonen, enquanto o finlandês esteve em prova. Depois do Campeão do Mundo beneficiou de um percalço da Ferrari, quando a equipa de Maranello apertou mal a roda dianteira esquerda do SF-71H de Kimi e este parou poucos metros depois de ter arrancado das boxes, terminando ali a sua corrida.

Atrás de Hamilton Pierre Gasly fez a corrida da sua vida, ao realizar um excelente arranque do sexto lugar da grelha, mantendo-se atrás do Campeão do Mundo logo após o abandono dos dois pilotos da Red Bull, confirmando a excelente evolução dos Toro Rosso com um surpreendente quarto posto final. Um contraste com o que sucedeu à equipa de Milton-Keynes, que viu Daniel Ricciardo e Max Verstappen abandonarem quase de seguida, ainda que o holandês claudicasse depois de ter sofrido um furo.

Também em destaque esteve Kevin Magnussen, que levou o melhor dos Haas à quinta posição, mostrando que se não fossem os percalços de Melbourne provavelmente ele e a equipa americana teriam agora mais pontos no Campeonato do Mundo.

A Renault não saiu de Sakhir de ‘mãos a abanar’, mas a sexta posição não foi o resultado que a equipa e Nico Hulkenberg esperavam, sobretudo depois de verem os dois Red Bull ficarem pelo caminho, enquanto a McLaren mostrou mais uma vez um bom andamento em corrida, que ‘pagou’ com o sétimo e oitavo lugares de Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.

Referência ainda para a Sauber, que mostrou com o nono lugar de Marcus Ericsson que deixou de ser a ‘lanterna vermelha’ do pelotão, enquanto a 10ª posição de Esteban Ocon premiou os esforços feitos pela Force India neste segundo Grande Prémio do ano.

Classificação

1º Sebastian Vettel (Ferrari)

2º Vallteri Bottas (Mercedes) + 0,699s

3º Lewis Hamilton (Mercedes) + 6,512s

4º Pierre Gasly (Toro Rosso) +1m02,234s

5º Kevin Magnussen (Haas) + 1m15,046s

6º Nico Hulkenberg (Renault) +1m39,024s

7º Fernando Alonso (McLaren) +1 volta

8º Stoffel Vandoorne (McLaren) + 1 volta

9º Marcus Ericsson (Sauber) + 1 volta

10º Esteban Ocon (Force India) + 1 volta