Fórmula 1 Sebastian Vettel põe ‘água na fervura’ na rivalidade com Lewis Hamilton Por

Muito se tem falado da forma como se decidiu o Grande Prémio da Austrália e a uma possível ‘teoria da conspiração’ entre Ferrari e Haas, mas Sebastian Vettel já veio pôr ‘água na fervura’ em relação à rivalidade com Lewis Hamilton.

O Campeão do Mundo e o alemão da Ferrari foram, mesmo antes do campeonato se iniciar, apontados como os grandes candidatos ao título de Fórmula 1 de 2018, mas Vettel não quer saber dessas possíveis ‘guerras de bastidores’, preferindo assinalar que a sua vitória em Melbourne mostrou que não o podem ‘enterrar’ a si e à ‘Scuderia’ de Maranello no que ao cetro diz respeito.

As qualificações podem ter indicado que a Ferrari não seria a rival da Mercedes, mas apesar da diferença em termos de velocidade de ponta, a formação italiana pode sempre ter uma palavra a dizer na corrida, pois pode ser eficaz nas paragens nas boxes e na estratégia.

Mais do que tudo Sebastian Vettel está longe de concluir que Lewis Hamilton tenha ‘baixado os braços’ na primeira corrida do ano, mas que apenas foi obrigado a poupar o motor do seu motor, atendendo aos regulamentos, que permitem apenas três motores por piloto ao longo de uma época.

Para além de ter em mente que o britânico assinou um novo recorde do circuito de Albert Park, Vettel sabe que tem o respeito de Hamilton, que apenas ficou confuso pela forma como se viu relegado para a segunda posição após os ‘pit-stops’. De resto o clima entre ambos após a prova até foi descontraído.

“Nós não somos demasiado velhos para não jogar este jogo. Brincamos um pouco depois da corrida. Mesmo se somos pessoas diferentes partilhamos uma paixão comum, que nos coloca em plano de igualdade”, frisou o alemão da Ferrari em declarações à cadeia de televisão Sky Sports.