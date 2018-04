Fórmula 1 Sebastian Vettel na ‘pole’ no Bahrain Por

Rápidos desde a primeira sessão de qualificação, os pilotos da Ferrari mostraram que eram a força a bater nas duas fases seguinte, com Sebastian Vettel a garantir uma ‘pole position’ conseguida ‘no braço’ face ao seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen.

O finlandês foi sempre mais rápido do que o alemão ao longo de todos os treinos até à Q3. Aí Vettel mostrou que pode fazer a diferença no Circuito de Sakhir e repetir de uma forma clara o triunfo conseguido com alguma sorte na Austrália. O germânico foi o único a conseguir rodar abaixo de 1m28s (1.27,958)

A Mercedes bem tentou, mas mesmo com pneus super macios e o tal modo ‘party’ de que se fala não conseguiu desfeitear Vettel e Raikkonen, com Valtteri Bottas a ficar num distante terceiro lugar da grelha. O finlandês ficou a 0,166s do tempo conseguido por Sebastian Vettel, dando-lhe direito a partir da segunda fila da grelha de partida. Algo que Lewis Hamilton não vai poder usufruir, apesar de ter conseguido o quarto tempo, por via da penalização de cinco lugares por troca da caixa de velocidades do seu monolugar.

Daniel Ricciardo é o principal beneficiado com o castigo ao Campeão do Mundo, pois irá largar para a corrida de domingo do quarto lugar, num contraste com o seu companheiro de equipa na Red Bull, Max Verstappen, que será forçado a largar de 15º depois de se ter disputado na primeira sessão de qualificação.

Mas a penalização a Hamilton também será benéfica para Pierre Gasly, que foi a grande surpresa destas qualificações, ao levar o melhor dos Toro Rosso Honda à sexta posição, largando assim da terceira fila do ‘grid’, que dividirá com Kevin Magnussen, o único homem da Haas a conseguir chegar à Q3, à qual acederam também os dois pilotos da Renault, Nico Hulkenberg e Carlos Sainz Jr, e Esteban Ocon, que mostrou que os Force India estão bem melhor em Sakhir do que estiveram em Melbourne.

Já para a McLaren a qualificação foi algo dececionante, já que nem Fernando Alonso nem Stoffel Vandoorne conseguiram passar da Q2, à imagem de Brendon Hartley, no segundo Toro Rosso, e de Sergio Perez, no segundo Force India.

Resultado da qualificação

1º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m27,958s

2º Kimi Raikkonen (Ferrari) 1m28,101s

3º Vallteri Bottas (Mercedes) 1m28,124s

4º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m28,220s

5º Daniel Ricciardo (Red Bull) 1m28,398s

6º Pierre Gasly (Toro Rosso) 1m29,329s

7º Kevin Magnussen (Haas) 1m29,368s

8º Nico Hulkenberg (Renault) 1m29,570s

9º Esteban Ocon (Force India) 1m29,874s

10º Carlos Sainz Jr (Renault) 1m29,986s