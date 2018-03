Fórmula 1 Sebastian Vettel e Ferrari jogam na estratégia e ganham na Austrália Por

Quando se pensava que Lewis Hamilton e a Mercedes tinham a vitória no ‘bolso’ na prova de abertura do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, foi Sebastian Vettel e a Ferrari que arriscaram numa estratégia diferente e acabaram por ganhar o Grande Prémio da Austrália.

É que depois dos semáforos verdes se acenderem Hamilton tirou partido da ‘pole position’ para se adiantar na frente da corrida e se afastar de Kimi Raikkonen e Vettel, que seguiram o Campeão do Mundo à distância até ao momento das paragens nas boxes. Isso fez a Ferrari optar por estratégias diferentes para os seus pilotos.

Se Raikkonen parou uma volta antes de Hamilton e assim ficou atrás do britânico da Mercedes, Vettel deixou-se ficar em pista na expetativa que uma situação de ‘Safety Car’ ocorresse. O alemão admitiu que ‘rezou’ para que isso acontecesse. E aconteceu, o abandono do Haas de Romain Grosjean na berma da pista trouxe a situação que Vettel queria para parar sem que Hamilton aproveitasse a velocidade normal de corrida em pista, permitindo que o germânico regressasse à pista à sua frente.

Como ultrapassar no Circuito de Albert Park é muito complicado, até ao final da prova Sebastian Vettel controlou Lewis Hamilton atrás de si, levando o Campeão do Mundo a abdicar de atacar o alemão da Ferrari ‘descansar’ para as últimas cinco voltas.

Atrás dos dois primeiros também Daniel Ricciardo procurou atacar a terceira posição de Kimi Raikkonen, mas o finlandês não deu qualquer veleidade ao piloto da Red Bull, pelo que ainda não foi este ano que um australiano subiu ao pódio de um Grande Prémio da Austrália.

Grandes perdedores desta prova foram, em primeiro lugar Max Verstappen, que não teve a calma necessária quando procurava recuperar o quarto lugar a Kevin Magnussen no começo da corrida e fez um pião que o fez atrasar. Depois o holandês da Red Bull procurou limitar os danos, mas já só conseguiria terminar na sexta posição, frustrado por não conseguir ultrapassar Fernando Alonso, que fez aquilo a que se propusera; conseguir bons pontos.

Tanto o espanhol como Nico Hulkenberg capitalizaram o abandono dos pilotos da Haas, que foram outra desilusão, com Romain Grosjean a desistir uma volta de Kevin Magnusen, embora por diferente motivo do seu companheiro de equipa. O francês com problemas de motor e o dinamarquês devido a uma roda mal apertada na paragem nas boxes.

Para a McLaren e para a Renault foi um bom começo de época, pois se Hulkenberg foi sétimo e Carlos Sainz Jr foi 10º, Stoffel Vandoorne foi nono. À frente destes últimos um Valtteri Bottas a quem a oitava posição foi um ‘magro’ consolo mas o resultado possível para quem, por via do acidente da qualificação, teve de largar do 15º lugar da grelha de partida.

Classificação final

1º Sebastian Vettel (Ferrari) 1h29m33,283s

2º Lewis Hamilton (Mercedes) + 5,036s

3º Kimi Raikkonen (Ferrari) + 6,309s

4º Daniel Ricciardo (Red Bull) + 7,069s

5º Fernando Alonso (McLaren) + 27,886s

6º Max Verstappen (Red Bull) + 28,945s

7º Nico Hulkenberg (Renault) + 32,671s

8º Valtteri Bottas (Mercedes) + 34,339s

9º Stoffel Vandoorne (McLaren) + 34,921s

10º Carlos Sainz Jr (Renault) + 45,722s