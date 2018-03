Fórmula 1 Sebastian Vettel domina início da segunda semana de testes em Barcelona Por

O começo da segunda semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona foi animado, com algumas indicações do que poderá ser o equilíbrio entre as equipas esta época.

Sebastian Vettel acabou com o melhor tempo do dia, depois de rodar em 1m20,396s na melhor das 171 voltas realizadas com o Ferrari SF71H. O alemão foi de longe quem mais rodou o traçado da Catalunha, bem mais do que Valtteri Bottas, que rubricou a segunda marca com pneus médios da Pirelli, a 0,200s de Vettel, naquela que foi a melhor das 86 voltas efetuadas.

Contrariamente ao que sucedera na semana passada, foi Max Verstappen a iniciar a semana de trabalhos na Red Bull. E o holandês não apenas foi o segundo piloto que mais voltas efetuou (130), como também um daqueles que se mostrou mais perto do andamento de Sebastian Vettel, ficando com o terceiro registo do dia, a 0,2453s do germânico.

Já Lewis Hamilton, que voltou a partilhar o Mercedes W09 com Valtteri Bottas, quedou-se pela quarta marca do dia, a 0,412s. O Campeão do Mundo efetuou mais voltas do que o finlandês (91) registando uma progressão ao longo da tarde, conseguindo ficar à frente de Pierre Gasly, que fechou o top cinco depois de ter realizado 54 voltas com o Toro Rosso. Isto apesar da equipa sofrer o primeiro dissabor desde que estreou o motor da Honda em testes. O francês teve também um problema com o sistema de travagem do seu monolugar.

Kevin Magnussen não melhor o tempo da manhã, e apesar das 96 voltas realizadas com o Hass VF-18 terminou com a sexta marca, à frente de Nico Hulkenberg e Carlos Sainz Jr, que dividiram a condução do Renault R.S.18. A equipa teve um dia produtivo, com o alemão a realizar 48 voltas e o espanhol 93. Algo de diferente da sua ‘cliente’ McLaren, que viu Stoffel Vandoorne sofrer problemas e ver o motor do seu monolugar ir abaixo na volta de instalção. No final da manhã o belga conseguiu dar três voltas, para da parte da tarde ser afetado com um problema hidráulico no MCL33 e só completar mais 36 voltas.