Fórmula 1 Sebastian Vettel dita o ritmo em Barcelona Por

Depois de Daniel Ricciardo ter sido o mais veloz na primeira jornada de teste de pré-época da Fórmula 1 em Barcelona, foi a vez de Sebastian Vettel liderar a tabela de tempos na pista catalã esta terça-feira.

Aos comandos do Ferrari SF71H o alemão efetuou a sua melhor volta em 1m19,673s, batendo por 0,303s Valtteri Bottas, que pelo segundo dia consecutivo tripulou o Mercedes W09. Vettel totalizou 98 voltas, mais quatro que o finlandês, que foi o primeiro piloto a conseguir tempos significativos, antes de ser destronado por Stoffel Vandoorne, que rendeu Fernando Alonso no McLaren MCL33. O belga, que completou apenas 37 voltas, obteve a terceira marca do dia, mas ficou a 0,652s do tempo de Vettel.

Bottas conseguiu bater o primeiro registo feito por Vettel quando liderou brevemente a tabela de tempos no começo da tarde, antes de trocar para pneus médios e terminar o dia atrás do alemão da Ferrari. Já Vandoorne recorreu aos Pirelli hiper macios para conseguir o terceiro tempo, sendo apenas uma milésima mais rápido do que Max Verstappen, que obteve a quarta marca aos comandos do Red Bull RB14. O holandês teve um pequeno problema na sessão matinal, devido a uma fuga de combustível, mas pôde rodar bastante da parte da tarde, para cumprir um total de 67 voltas.

A sessão da tarde foi interrompida por um pião de Charles Leclerc na curva quatro do traçado catalão, mas o percalço apenas dez ‘mossa’ no orgulho do jovem piloto monegasco, que não danificou nada no Sauber C37. O campeão da Fórmula 2 terminou a jornada apenas com o 10º tempo, mas conseguiu completar 81 voltas.

Carlos Sainz e Pierre Gasly concluiram o dia com o quinto e o sexto tempos, com o espanhol da Renault a efetuar 65 voltas, contra as 82 do francês da Toro Rosso. Ambos antecederam Robert Kubica, que tripulou pela primeira vez o Williams FW41. O polaco rendeu Sergey Sirotkin e foi 0,327s mais rápido do que o russo, depois de completar uma série de turnos com os pneus super macios da parte de tarde.

Sauber e Haas não conseguiram entrar no top dez, apesar de Leclerc ter rodado bastante com o carro suíço e Kevin Magnussen completado apenas 36 voltas, depois de ter apanhado um susto na curva quatro e ter falhado por pouco um toque nos rails, Ainda assim do dinamarquês ficou preso na gravilha da escapatória.

A outra bandeira vermelha surgiu quando Sebastian Vettel fez um pião na primeira curva, mas o alemão acabou por conseguir colocar o Ferrari novamente em andamento e regressar às boxes sem danificar o SF71 H.