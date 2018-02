Sebastian Buhler vence X Trophy em Coruche

Sebastian Bühler está a uma prova de conquistar o título no X Trophy de resistência TT, que se disputou em Coruche, após somar o seu quarto triunfo consecutivo na competição que se iniciou em novembro.

O piloto da Yamaha foi para esta prova ribatejana como favorito, depois de ter ganho as três etapas anteriores de forma incontestável, e em Coruche a sua eficácia foi mais uma vez evidente, pois terminou com mais uma volta que o segundo classificado, tirando o melhor partido da sua YZF 450.

“Mais uma corrida. Este é sempre um bom treino para as provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. As jornadas do X Trophy são sempre muito rápidas. Penso até que esta deverá ter sido a mais rápida até agora deste Troféu”, referiu Bühler no final

De referir que já este ano o piloto da Yamaha venceu a terceira etapa do Troféu X-Trophy de Resistência que se disputou em Ponte de Sor a 14 de Janeiro, à qual se seguiu a vitória na classe Open na prova inaugural do Nacional de Enduro 2018

A próxima e última jornada do X Trophy resistência disputa-se no dia 11 de Março em Cabeceiras de Basto, na semana anterior ao arranque do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2018.