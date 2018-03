Motociclismo Sebastian Buhler soma mais um triunfo Por

Cinco vitórias em seis provas é o pecúlio de Sebastian Buhler, que no passado fim de semana se impôs no Troféu Yamaha, que arrancou em Pegões.

Não contente com esse êxito Buhler participou na prova inaugural do novo Campeonato Nacional de Rally Raid, que se realizou em Santo André/Santiago do Cacém, onde por via da outra competição não participou nos treinos para a corrida de Pegões, que se cumpriu na manhã de domingo.

O piloto apoiado pela Yamaha foi forçado a partir da última posição da grelha, mas depois enfrentou uma pista difícil, com muita lama e também um grupo numeroso de adversários. Com garra conseguiu passar para a liderança, impondo um ritmo forte impondo-se na prova destinada aos pilotos oficiais.

“Este fim-de-semana foi repleto de corridas. Participei no sábado e domingo no Campeonato Nacional de Rally Raid em Santo André, onde consegui fazer um bom treino para as corridas internacionais que se avizinham. É sempre muito bom pilotar nesses caminhos rápidos em areia bom e aproveitei para treinar a navegação, que também foi difícil”, observou Sebastian Buhler no final.

“Aqui no Troféu Yamaha consegui vencer apesar de ter sido uma corrida muito difícil principalmente por causa da lama. Mas consegui fazer uma boa prova e estou satisfeito com o resultado”, explicou o piloto no final da sexta corrida disputada numa temporada que contempla um calendário desportivo bastante exigente.