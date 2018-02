Motores SEAT no TCR vai passar a ser Cupra Por

Se até agora a SEAT marcava presença na competição, nomeadamente no TCR, a marca de Martorell mudou de estratégia e passa a denominar-se Cupra nas provas de circuitos.

Esta mudança prende-se com uma nova estratégia da SEAT, que pretende promover as conhecidas versões desportivas dos seus modelos de estrada através da competição. Assim a partir deste ano a marca espanhola é representada no TCR pelo Cupra Leon, embora o carro se mantenha em tudo idêntico, salvo no ‘S’ da grelha e da porta traseira, onde passa a figurar o novo ‘logotipo’ Cupra.

“Cupra é uma grande oportunidade para a SEAT, para os clientes e para o negócio. O conjunto do projeto emergiu com um sonho de um grupo de pessoas, que procurava um meio de conquistar um novo grupo de amantes de automóveis”, justificou Luca de Meo, o CEO da marca de Martorell.