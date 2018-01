Nas Notícias Sarna no Hospital de Barcelos infetou 26 profissionais Por

26 profissionais do Hospital de Barcelos foram infetados com sarna e já estão a ser tratados. Nenhum doente foi afetado pelo surto, de acordo com o que adiantou, nesta quinta-feira, o Conselho de Administração daquela unidade, dizendo que tal facto aconteceu no piso 5.

“Não foi, no entanto, detetada qualquer sintomatologia em doentes internados no mesmo piso, pelo que o funcionamento do serviço é absolutamente normal”, refere a administração em comunicado enviado à agência Lusa, assegurando a “normalidade da situação, considerando que o surto que se verificou está já devidamente controlado”.

Os profissionais infetados foram a uma consulta de dermatologia, “que deveria ser alargada aos familiares conviventes, por prevenção e independentemente da existência de sintomatologia”.

No comunicado, o Conselho de Administração do Hospital revela ainda que “o tratamento em causa já foi iniciado, estando também a ser tomadas as medidas necessárias de controlo ambiental”.

Aos doentes, a administração garante a normal “qualidade e segurança” no quotidiano da unidade hospitalar.

“Esta situação não afeta de nenhuma forma a qualidade e segurança da realização da atividade assistencial e do trabalho dos profissionais”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar