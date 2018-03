Nas Notícias Sarampo: Sete casos suspeitos em Gaia Por

Há sete pacientes no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) que apresentam sintomas de sarampo.

No mesmo dia em que o ministro da Saúde garantiu que se “entrou na fase de reversão do surto” de sarampo, fonte do CHVNG/E, citada sem identificação pela TSF, avançou que deram entrada sete doentes que podem estar infetados.

Desses sete, três são estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, acrescentou a mesma fonte.

Ao início do dia, havia 42 casos confirmados em Portugal, de acordo com o secretário de Estado da Saúde.

O governante adiantou ainda que o número de casos suspeitos era de 117, incluindo “uma criança, de 12 meses”. Com estes sete de Gaia, são agora 124.

Salientando que “não há motivo para preocupação”, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, aproveitou para insistir na vacinação, defendendo ainda uma “luta contra a ignorância” dos que recusam as “evidências científicas” dos benefícios e da “elevada segurança” das vacinas.

