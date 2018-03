Nas Notícias Sarampo: Há 25 casos confirmados Por

O número de casos confirmados de sarampo subiu hoje para os 25, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da autoridade de saúde, desde o dia 9 de março foram notificados 72 casos, estando 25 deles confirmados.

São mais mulheres (16) do que homens, sendo de salientar também que 22 dos 25 casos foram registados em profissionais de saúde.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, quatro dos infetados não estavam vacinados contra o sarampo, um tinha “o esquema vacinal incompleto” e de um outro nem sequer havia informação sobre as vacinas tomadas.

Há duas pessoas internadas, confirmou também a DGS.

O surto ocorre a norte, estando em curso “a investigação epidemiológica detalhada da situação, que inclui a investigação laboratorial de todos os casos” identificados como suspeitos.

“O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra”, lembrou a DGS.

Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes a quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea, dado o tempo de incubação da doença.

“Os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal”, esclareceu ainda a DGS.

O vírus pode afetar também quem está vacionado, embora com um quadro clínico “mais ligeiro e menos contagioso”.

Quem tiver suspeita de ter contraído o vírus deve evitar o hospital, para evitar o contágio a outras pessoas, recorrendo em alternativa à Linha Saúde 24 (número 808 24 24 24).

O aumento do número de casos confirmados de 21 para 25 ocorre no final de um dia em que a DGS garantiu ter o surto controlado.

