Nas Notícias Sarampo com 69 casos confirmados Por

O número de casos confirmados de sarampo em Portugal subiu este sábado para 69, sendo que 24 pessoas estão já curadas.

Os dados foram divulgados pela Direção-Geral de Saúde, onde é referida a existência de 69 casos confirmados e 36 em investigação, além de 130 que foram considerados negativos.

Do total de infetados, 24 pessoas estão já curadas e 45 mantêm-se com a doença, mas não há registo de internamentos. A grande maioria dos infetados são profissionais de saúde, ligados ao hospital de Santo António, no Porto.

A DGS recorda que a transmissão deste vírus é feita através do contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou respira.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, avançados esta semana, dois terços dos casos positivos de sarampo do atual surto são de profissionais de saúde com as duas doses necessárias da vacina.

