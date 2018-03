Nacional Sara Sampaio revoltada com produção fotográfica. “Senti-me violada” Por

Sara Sampaio revelou em entrevista ter-se sentido “violada” devido ao incumprimento de um acordo com uma publicação, que utilizou fotografias ‘não acordadas’. A modelo portuguesa mostra-se revoltada com a indústria da moda.

Em entrevista à revista Porter, o anjo da Vitoria’s Secret revelou sentir-se desrespeitada por um episódio com a revista francesa ‘Lui’, além de tecer críticas ao mundo da moda no qual está inserida.

“Espera-se que as modelos apareçam no set, sejam bonitas, façam o seu trabalho e que não digam nada”, começa por dizer, antes de explicar que “quando abrem a boca são rotuladas como difíceis e problemáticas” e que “não sabem do que estão a falar”.

A modelo portuguesa defende também que a “indústria da moda” é “tão descartável que as raparigas têm medo de falar porque existem milhares de raparigas capazes de fazer o mesmo trabalho”, dando, por isso, mais respeito aos modelos portugueses.

Sara Sampaio reconhece, nesse sentido, que quer “usar a voz para chamar as pessoas à responsabilidade”, tendo recordado o episódio no verão passado, com a revista francesa ‘Lui’.

A revista masculina publicou fotografias da modelo de 26 anos em tronco nu, quando havia um acordo que impossibilitava esses conteúdos.

“Eles queriam a minha pele molhada, aqui [no ombro], então molharam o colete que tinha vestido. Mas eles disseram que só usariam a fotografia do meu pescoço”, revelou à Porter.

Assim que viu a capa da revista, a modelo diz ter-se sentido “violada”.

“Senti-me violada. Agora sempre que estou no set, tenho que apagar as fotos para que ninguém as use?”, questiona. “Victoria’s Secret não é direcionada para homens – estamos a vender lingerie para as mulheres. Estamos a vender um sonho. Toda a gente deseja sentir-se sexy”, explicou.

Sara Sampaio é uma das mais conceituadas modelos internacionais, sendo conhecida pela frontalidade com que fala dos mais variados temas.

Veja a sessão de fotografias que dão corpo à entrevista na revista Porter.

