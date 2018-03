Desporto “São portugueses e orgulhosos, vão dar luta”, antevê Klopp Por

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, revelou esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da Liga dos Campeões, que a rotação do plantel não está nos seus planos, como acredita que não aconteça no FC Porto.

O resultado de 5-0 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, não altera a seriedade com que o técnico alemão encara o jogo de amanhã.

Klopp sublinhou que o FC Porto venceu todos os jogos desde essa derrota, pelo que acredita que os dragões se desloquem a Anfield com orgulho e vontade.

“Vão contra-atacar, é o que querem. São portugueses, são orgulhosos e vão dar luta. Vão querer responder. Se alguém pensa que vão chegar aqui e desistir, deixando as estrelas em casa, estão enganados”, referiu, citado pelo portal do clube.

De resto, o técnico alemão assegurou que também não irá alinhar num ‘plano de poupanças’ na equipa, apesar do calendário apertado dos Reds.

“É a Liga dos Campeões e todo o mundo está a ver. Não pensei por um segundo fazer descansar alguém. Sei que jogaremos contra o Manchester United a seguir [no sábado], mas não podemos mudar nada. Não podemos dizer ‘vamos escolher este e descansar aquele'”, assumiu.

O FC Porto deslocou-se a Anfield esta terça-feira, para discutir os oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de ter sido derrotado no Estádio do Dragão, por 5-0. O apito inicial está marcado para as 19h45.

