São Miguel com cerca de 130 sismos esta noite

A ilha de São Miguel, nos Açores, tem sido atingida por cerca de 130 sismos desde as 02h53. A intensidade dos abalos tem variado entre os 1,9 e os 3,2 na escala de Richter.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a atividade sísmica na região do Congro tem aumentado desde as 02h53, mais uma hora no território continental.

Entre as 03h06 e 04h05 foram sentidos sismos com magnitudes de 3, 3,1 e 3,2 nas freguesias de Porto Formoso, Rabo de Peixe, Água do Alto e Furnas.

Ao longo do dia, serão expetáveis mais sismos sentidos na ilha.

