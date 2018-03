Fórmula 1 Santino Ferrucci continua piloto de desenvolvimento da Haas Por

Depois de ter sido designado como piloto de desenvolvimento da Haas em 2017, o jovem norte-americano Santino Ferrucci continuar a desempenhar o cargo da equipa norte-americana.

O piloto de 19 anos irá competir este ano no Campeonato FIA de Fórmula 2 aos comandos de um monolugar da equipa Trident, enquanto mantém as suas funções na Haas, sendo o mais recente norte-americano na F1, depois de Alex Rossi.

Ferrucci não tripula um carro de Fórmula 1 desde o início de agosto de 2017, em Budapeste, esperando-se que o piloto de Woodbury (Conneticut) volte da dar o seu contributo à formação norte-americana.

“Estamos satisfeitos por voltar a ter Santino na Haas F1 Team e estamos ansiosos por continuar o seu desenvolvimento na F2. O Santino é um jovem piloto americano com muito potencial e apoiamos o seu desejo de chegar à Fórmula 1”, justificou Guenther Steiner, diretor da Haas.

Santino Ferrucci, que alinhou nas últimas dez corridas da temporada de F2 de 2017 com a Trident, depois de ter iniciado o ano na GP3 Series, está animado para a sua nova época competitiva no Bahrain a 7 de abril, tanto quando o facto de ser reconduzido nas funções com a Haas. “

Disse quando integrei pela primeira vez a Haas F1 Team que, o meu objecivo, desde que comecei a competir, era tornar-me num piloto de Fórmula 1 e ser um americano no seio de uma equipa americana, o que me daria muito orgulho. O meu período com a Haas F1 Team preparou-me verdadeiramente para a primeira temporada completa na F2 com a Trident, e entre as duas equipas sinto que estou numa boa posição para ser bem-sucedido e, no fim, alcançar a Fórmula 1”, referiu o jovem norte-americano.