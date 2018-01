Nas Notícias Santana Lopes: “Vejam ao ponto que chega para tentar denegrir…” Por

Confrontado com a denúncia de Pacheco Pereira, Santana Lopes desmente o encontro que visava fundar um novo partido e garante que não praticou “nenhum ato” contra o PSD. “Vejam ao ponto que chega para tentar denegrir…”, acusa,

Em reação à denúncia feita por Pacheco Pereira, que revelou um episódio em que Santana Lopes o convidou para fundar um novo partido – para concorrer contra o PSD liderado por Passos Coelho – o agora candidato desmente essa reunião.

“Não pratiquei nenhum ato contra o meu partido”, diz, contrariando o que afirmou Pacheco Pereira, nesta quinta-feira, no programa ‘Quadratura do Círculo’.

Em declarações ao Observador, Santana Lopes fala numa zanga. “Quando estamos numa história de amor ou amizade, por vezes ficamos zangados”, alegou.

“O que interessa na vida são os atos e a minha postura é a defesa do PPD/PSD”, garantiu Santana Lopes, apesar de admitir sempre ter defendido “que podiam surgir realidades novas”.

Santana Lopes passa ao ataque, acusando Pacheco Pereira de se revelar: “O que é relevante é que Rui Rio tem o apoio de Pacheco Pereira e andou escondido a campanha toda”.

Os militantes do PSD escolhem novo líder, neste sábado, com Rui Rio e Santana Lopes a disputarem as eleições diretas.

