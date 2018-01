Nas Notícias “Santana Lopes deve um pedido de desculpas a mim e aos militantes”, diz Rui Rio Por

O candidato à liderança do PSD, Rui Rio, concedeu esta segunda-feira uma entrevista, à SIC, onde comentou a corrida à liderança do partido, as prioridades caso ganhe as eleições e ainda os resultados da economia portuguesa. “Santana Lopes deve um pedido de desculpas a mim e aos militantes”, referiu.

Em entrevista nos estúdios da SIC, Rui Rio considerou não estar desesperado na atual corrida à presidência do partido social democrata, confessando que as indicações de que dispõe mostram-no “à frente”.

“Não estou desesperado, as indicações de que tenho é de que vou claramente à frente. (…) Se fosse claramente atrás não ficava desesperado, isto não é de vida de morte”, considerou.

“Quem vai atrás tem de inventar qualquer coisa”.

Já durante o dia de hoje, Rui Rio havia afirmado, em Arcos de Valdevez, que “as indicações que o doutor Santana Lopes tem são as mesmas que eu, ambos sabemos que estou francamente à frente”, considerando que o seu adversário, por estar atrás, “tem de inventar qualquer coisa”, “de mudar de discurso, de agudizar o discurso”.

Sobre o primeiro debate que opôs os dois candidatos, Rui Rio acusou o adversário de não ser o mais correto.

“Se eu vou para um debate televisivo e faço o que meu adversário fez, o debate baixava a um nível inacreditável”, sublinhou.

O antigo presidente da Câmara do Porto reitera ter “entrevistas de Pedro Santana Lopes” confirmando que ele “seria o melhor líder do partido”, mas que não fez questão de a levar para o debate.

“Acho que Santana Lopes me deve um pedido de desculpas e mais do que a mim, aos militantes do PSD”, vincou.

Sobre os recentes resultados da economia portuguesa, o candidato à presidência do PSD considera que a “a dívida não está a descer, o que está a descer é o rácio da dívida”.

O objetivo de “fazer diferente” foi referenciado por Rui Rio, que alertou, no entanto, que “antes de chegar a primeiro-ministro tenho de ser capaz de explicar às pessoas como é que se faz diferente”.

O atual Governo mereceu também palavras do candidato, considerando que este “faz o indispensável no cumprimento dos parâmetros fundamentais para um melhor futuro”.

Recorde-se que, esta segunda-feira, o concorrente Pedro Santana Lopes acusou Rui Rio de “encontrar sempre argumentos para justificar alguma proximidade ao Partido Socialista“.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar