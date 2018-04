Santa Maria sem “idoneidade” para formar internos de otorrinolaringologia

A Ordem dos Médicos (OM) suspendeu a “idoneidade” do serviço de otorrinolaringologia do Santa Maria, em Lisboa, por entender que o hospital não tem condições para dar formação.

O despacho da OM tem a data de 11 de abril e surge na sequência da reunião plenária de 27 de março, cita hoje o Diário de Notícias.

Em declarações ao jornal, Artur Condé, presidente do colégio da especialidade de otorrinolaringologista da OM, explicou que o Hospital de Santa Maria não reúne “as condições exigíveis para que o internato decorresse da melhor forma para os novos internos”.

No mesmo despacho, a OM salientou que foram denunciados “fatos relevantes que poderiam pôr em causa o regular funcionamento assistencial e formativo deste serviço”, pelo que retirou a “idoneidade”.

A OM prometeu reavaliar “as condições de funcionamento do internato médico deste serviço” passados 12 meses.

Segundo Artur Condé, as deficiências detetadas – que não revelou – serão apresentadas, em relatório, ao conselho de administração do hospital.

No ano passado, os médicos do serviço de otorrino am várias irregularidades na organização, dando o exemplo de internos escalados para mais do que um serviço em simultâneo e de médicos escalados para dois blocos operatórios ao mesmo tempo.