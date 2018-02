Sam Bird a contar com um bom resultado no Chile

Sendo o único piloto da Fórmula E a contar com vitórias em todas as épocas de Fórmula E disputadas até agora, Sam Bird desloca-se ao Chile em busca de novo sucesso que lhe permita recuperar o comando do campeonato que já foi seu no começo da época.

A quarta corrida da época disputa-se num traçado novo para todos os participantes – o Parque Florestal de Santiago do Chile. Uma pista com uma dezena de curvas mas com 2,4 quilómetros de extensão, que representa um novo desafio.

O objetivo de Bird é manter-se na discussão do campeonato, pelo que os planos para a corrida de sábado é obter um resultado que permita alcançar esse objetivo. O britânico sabe que tal não será fácil, face a uma concorrência cada vez mais feliz. Uma boa estratégia também será importante, tanto mais que pela primeira vez não haverá um tempo mínimo de permanência nas boxes aquando da troca de carro.

“É sempre empolgante visitar uma nova cidade e correr numa nova pista. Assim houve muita preparação a fazer, especialmente no que respeita às paragens nas noxes. Na última jornada não correu tudo como desejávamos, mas mesmo assim alcançamos um terceiro lugar. Em Santiago estamos a contar com um novo bom resultado”.