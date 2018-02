Salvio operado ao joelho direito

Eduardo ‘Toto’ Salvio foi submetido, nesta segunda-feira, a uma intervenção cirúrgica ao joelho direito. O extremo do Benfica lesionou-se no duelo contra o Rio Ave.

De acordo com o boletim médico do Benfica, Salvio foi submetido a uma artroscopia do joelho direito.

Nesta altura, o camisola 18 dos tetracampeões nacionais encontra-se “clinicamente bem”, uma vez que o procedimento médico decorreu “sem complicações”.

Salvio deverá estar afastado dos relvados nas próximas semanas.

