Desporto Salvio em dúvida para Portimão Por

Depois de Krovinovic, Salvio poderá representar mais uma dor de cabeça para Rui Vitória, que não sabe se poderá contar com o extremo argentino na visita ao terreno do emblema algarvio.

Eduardo ‘Toto’ Salvio saiu lesionado do duelo contra o Rio Ave, sendo rendido por Rafa, e Rui Vitória poderá voltar a lançar o internacional português no onze dos encarnados.

Salvio não treinou nesta segunda-feira e está a contas com uma síndrome femoro-patelar no joelho direito.

O argentino partilhou uma mensagem nas redes sociais onde destaca o espírito de grupo.

“Muito mais que uma equipa, somos uma família”, escreveu Salvio num curto vídeo publicado.

Portimonense, que foi ao terreno do Marítimo vencer por três bolas a zero, nesta segunda-feira, medirá forças com o Benfica, no próximo sábado, em partida que arranca às 20h30.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar