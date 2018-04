Cultura Salvador Sobral, o senhor Comendador Por

Salvador Sobral e Luísa Sobral foram agraciados com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, por Marcelo Rebelo de Sousa, e distinguidos com o Prémio Personalidade do Ano – Martha de la Cal 2017, da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

A cerimónia decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e contou com as presenças de Marcelo Rebelo de Sousa, do ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, do Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme d’Oliveira Martins e da presidente da AIEP, Begoña Íñiguez.

Coube ao Presidente da República entregar as insígnias.

