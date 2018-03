Nas Notícias Salvador Sobral provoca recorde na Eurovisão Por

O triunfo de Salvador Sobral na Eurovisão de 2017 inspirou 13 concorrentes a participarem, este ano, com um tema cantado na própria língua. Um número recorde no festival europeu da canção.

No ano passado, o português ‘ousou’ interpretar o ‘Amar pelos Dois’ na língua de Camões, obtendo uma pontuação recorde (758 pontos) e marcando uma viragem no formato.

Até então, a grande maioria dos participantes optava por cantar na língua inglesa, na esperança de se fazer entender pelo público (leia-se votantes) dos outros países.

O último triunfo de um tema cantado na própria língua datava de 2007, quando a sérvia Marija Šerifović cantou ‘Molitva’ e somou… 268 pontos.

Foi, aliás, a única vitória não cantada em inglês desde a viragem do século.

Em 2013, já com o formato a incluir as meias-finais, foi registado o recorde de 13 idiomas (foram apenas sete na final). Um recorde que é igualado este ano, na sequência do triunfo em português de Salvador Sobral no ano passado.

Para além de Portugal, com Cláudia Pascoal e Isaura a apresentarem ‘O Jardim’ na língua nacional, também os concorrentes de Albânia, Arménia, Eslovénia, Espanha, Estónia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, Itália, Montenegro e Sérvia vão interpretar temas nos próprios idiomas.

Curiosamente, Portugal até poderia ter estabelecido um recorde nesse citado ano de 2013, se… tivesse marcado presença com um tema em português. No entanto, não houve representação nacional nesse ano, decisão baseada na vergonha dos resultados anteriores e na crise financeira que assolava o País.

Recorde o tema que Portugal vai apresentar na Eurovisão deste ano, que se realiza em Lisboa.

