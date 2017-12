Nacional Salvador Sobral: “Obrigado por todos os desejos de parabéns e de melhoras” Por

No dia em que celebrou 28 anos, Salvador Sobral agradeceu o carinho dos fãs neste momento difícil que atravessa. “Obrigado por todos os desejos de parabéns e de melhoras”, afirmou o vencedor da Eurovisão.

Com uma mensagem ontem publicada na conta oficial no Facebook, o cantor tentou retribuir o apoio dos fãs na sequência do transplante de coração.

“Hoje recebi muitos vídeos, cartas e e-mails de todos vocês. Que felicidade! Obrigado por todos os desejos de parabéns e de melhoras!”

“Em jeito de agradecimento, deixo aqui a minha última obsessão”, acrescentou ainda Salvador Sobral, partilhando um vídeo de James Blake.

“Ouço-a 10 vezes por dia e inspira-me muito”.

