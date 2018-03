Cultura Salvador Sobral nos palcos já em maio Por

Salvador Sobral vai regressar aos palcos já no final do mês de maio, depois de recuperado ao transplante de coração. O vencedor da Eurovisão de 2017 está também a preparar um novo álbum.

Será o segundo disco de originais do jovem músico, a sair ainda este ano.

“Salvador Sobral promete o regresso aos discos, estando já a preparar o seu segundo álbum de originais que deverá sair ainda em 2018”, adiantou a editora Valentim de Carvalho.

No Facebook do cantor surgem também as datas para os primeiros concertos depois do transplante realizado a 8 de dezembro, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.

O regresso aos palcos está marcado para Ponta Delgada, nos Açores, com um concerto no Teatro Micaelense a 26 de maio.

Um regresso em nome próprio, pois na sexta-feira fez uma aparição num concerto dos La Canalla, que atuavam no Teatro Moderno de Cádiz, em Espanha.

O músico volta a atuar em Portugal, nas EA Live Sessions, em Évora, a 23 de junho, antes de partir para uma digressão em Espanha, entre 27 de junho e 28 de julho.

O intérprete de ‘Amar pelos dois’ vai atuar nas cidades de Málaga, Barcelona, Valência, Cartagena e San Sebastián.

Salvador Sobral divulgou a agenda um dia após ‘entregar’ o título de vencedor do Festival da Canção a Cláudia Pascoal, que venceu a edição deste ano com o tema ‘O Jardim‘.

