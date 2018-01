Salvador Sobral faz “figas” para atuar na Eurovisão

A recuperar do transplante cardíaco a que se submeteu, no dia 8 de dezembro de 2017, Salvador Sobral revelou que espera subir ao palco do festival Eurovisão da canção que, graças à sua vitória, neste ano se realizará em Portugal.

“Estou a recuperar bem e espero poder atuar lá … a fazer figas!”, explicou o cantor, em entrevista à BBC.

Salvador Sobral falou também sobre as suas músicas e a mudança que sofreu com a vitória no festival.

“A minha vida mudou completamente. Não vendia muitos discos e estava bem com isso. Sabia que a música que tinha feito não ia vender muito”, realçou o cantor português, que tem estado afastado dos holofotes dos palcos desde setembro, por motivos de saúde.

“Gravei um álbum ao vivo e é o mais vendido em Portugal. Um trabalho de jazz que tem um solo de bateria de seis minutos. Essa é a minha maior realização.”

Confiante na recuperação, motivado e ansioso para voltar a pisar os palcos, Salvador Sobral espera que 2018 seja o ano de um novo álbum e pretende “atuar o mais que puder”.

O intérprete de “Amar pelos Dois”, canção vencedora do Eurofestival, recupera da intervenção cirúrgica e espera estar no festival, que este ano se realizará no Parque das Nações, em Lisboa.

A irmã de Salvador Sobral já tinha revelado que “se tudo correr bem”, o cantor fará parte do evento.

