Salvador Sobral dá entrevista à RTP

Salvador Sobral vai conceder uma entrevista à RTP, a primeira depois do transplante de coração a que foi submetido, há dois meses. A conversa com o jornalista Vítor Gonçalves está marcada para amanhã.

Nesta quinta-feira à noite, o cantor que conduziu Portugal à primeira vitória na Eurovisão concederá uma entrevista à estação pública.

“Salvador Sobral está recuperado depois da pausa por questões de saúde e prepara o regresso aos palcos. A primeira entrevista depois do transplante de coração poderá ser vista amanhã, quinta-feira, às 20h00 no Telejornal da RTP1”, revela a estação pública.

Será a primeira aparição pública de Salvador Sobral, depois do transplante a que foi submetido, no passado dia 8 de dezembro, no hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

Também está confirmada a presença do cantor na final de Eurovisão, que decorre a 12 de maio, no Altice Arena, em Lisboa.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar