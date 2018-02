Salvador Sobral apanhado em transgressão

Algumas fotos de Salvador Sobral têm ficado virais nas redes sociais. Os registos mostram uma transgressão de trânsito que, de acordo com o Correio da Manhã, foi cometida pelo cantor.

Salvador Sobral numa rua, com um gorro na cabeça, um carro de cor azul mal estacionado e o elétrico a tentar passar… com dificuldade. Esta é, no fundo, a descrição das imagens.

Segundo o Correio da Manhã, foi Salvador Sobral que estacionou mal.

O intérprete de “Amar pelos Dois”, canção vencedora do Eurofestival, recupera de uma intervenção cirúrgica.

Veja as fotos

