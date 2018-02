Local Salva suicida no Douro e morre afogado Por

O corpo do jovem que estava dado como desaparecido desde a noite de ontem foi encontrado. Com a ajuda de um amigo, a vítima, de 19 anos, socorreu um idoso que se lançou ao rio Douro de automóvel, em Alpendorada, Marco de Canaveses. O suicida foi resgatado com vida.

As buscas foram retomadas na manhã desta quarta-feira estiveram a cargo de uma equipa de mergulhadores dos Sapadores do Porto. Segundo adianta o Correio da Manhã, o corpo foi encontrado.

De acordo com o Jornal de Notícias, o jovem de 19 anos tentou socorrer outro homem, que terá tentado o suicídio, lançando-se no seu automóvel ao rio Douro.

O suicida, um idoso, foi resgatado, graças à intervenção do jovem e de um amigo.

Durante a madrugada, as buscas foram suspensas. Estiveram no local 13 homens, auxiliados por dois barcos e cinco viaturas, com operacionais dos Bombeiros do Marco de Canaveses, da Capitania do Porto do Douro e da GNR.

Hoje, foi retomada na manhã de hoje e terminaram com a descoberta do corpo.

