Mundo “Sacanice” deixa Durão Barroso “obviamente chateado” Por

Durão Barroso ficou “obviamente chateado” com a queixa por andar a fazer lóbi. Através das declarações de uma ‘fonte próxima’ ao Observador, o presidente não-executivo do Goldman Sachs lamentou a “sacanice”.

São palavras fortes, mas sem assinatura. Foram proferidas por uma fonte não identificada pelo jornal, referida como sendo próxima do ex-presidente da Comissão Europeia (CE), agora banqueiro no norte-americano Goldman Sachs.

Durão Barroso “está obviamente chateado” com a queixa, formalizada pela Aliança para a Transparência do Lóbi e a Regulação Ética (ALTER-EU), de aproveitar o “acesso privilegiado” aos principais líderes políticos da Comissão Europeia para exercer pressão em nome dos interesses do banco.

“Isto é uma sacanice que lhe fizeram”, adiantou essa fonte anónima.

Nas declarações ao Observador, a mesma fonte insistiu que “ele não fez lóbi nenhum” quando reuniu com Jyrki Katainen, o vice-presidente da CE.

“Encontrou-se com Katainen como se encontra com vários ex-colegas da Comissão Europeia para discutir questões políticas e económicas globais, não para procurar qualquer benefício para o Goldman Sachs International”, repetiu o mesmo informador.

Essa fonte referiu ainda que Durão Barroso só está a ser ‘atacado’ por representar o Goldman Sachs e não um banco europeu, como um ex-comissário europeu da área socialista.

“António Vitorino faz lóbi pelo Santander junto de comissários europeus e nunca ninguém disse nada. Porquê? Porque é um banco europeu”, acusou e respondeu.

De Durão Barroso, nenhuma declaração sobre o assunto.

Quem reagiu foi António Vitorino, afirmando que… não vai responder.

“Não respondo a fontes anónimas, a pessoas que não dão a cara”, comentou o socialista, em declarações à Sábado.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar