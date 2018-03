Rússia expulsa 60 diplomatas norte-americanos

O embaixador dos EUA em Moscovo, John Huntsman, foi convocado para lhe serem comunicadas as medidas de represália à recente decisão do seu país em expulsar diplomatas russos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russos, Serguei Lavrov, precisou que as medidas são similares às adotadas na segunda-feira por Washington, que expulsou 60 diplomatas russos.

As medidas “incluem a expulsão do mesmo número de diplomatas e a retirada de acreditação do consulado geral dos Estados Unidos em São Petersburgo”, no noroeste da Rússia, precisou Lavrov em conferência de imprensa.