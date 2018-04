Mundo Rússia avança que Putin aceitou convite de Trump para ir à Casa Branca Por

Donald Trump convidou e Vladimir Putin aceitou. Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, revelou que o Presidente aceitou o convite do homólogo norte-americano para ir à Casa Branca.

Citado pela agência estatal RIA Novosti, Lavrov adiantou ainda que Trump terá feito saber que gostaria uma reciprocidade da medida, esperando ser convidado oficialmente para ir ao Kremlin.

O convite do Presidente dos EUA surge num momento de escalada da tensão entre a Rússia e o Ocidente, primeiro por causa do caso do ex-expião russo Skripal, agora devido ao bombardeamento de alguns países (EUA, França e Reino Unido) à Síria, um aliado russo.

Ainda de acordo com o ministro russo, Vladimir Putin aceitou o convite para ir à Casa Branca, não havendo ainda data para a visita.

Os dois chefes de Estado acertaram os detalhes numa conversa por telefone.

