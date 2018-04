Desporto Rui Vitória (quase) sempre derrotado pelo FC Porto Por

Ainda na ressaca do clássico, que o Benfica perdeu frente ao FC Porto, os números revelam que Rui Vitória, enquanto treinador, nunca conseguiu derrotar os dragões (jogo corrido, não contando desempate por penáltis); e já tentou fazê-lo por cinco emblemas diferentes.

Em 19 jogos realizados contra o FC Porto, o treinador Rui Vitória não conta com nenhum resultado triunfal diante dos azuis e brancos.

Destes 19 duelos, o melhor que o técnico conseguiu foi empatar em sete ocasiões e convém realçar uma vitória no desempate por penalidades num duelo da Taça da Liga, visto que no tempo regulamentar… não conseguiu vencer.

Desde 2004, altura em que defrontou pela primeira vez o FC Porto, ao serviço do Vilafranquense, Rui Vitória já tentou derrotar os portistas com o Fátima (empatou e venceu só nos penáltis na Taça da Liga), com o Paços de Ferreira, com o Vitória de Guimarães e com o Benfica.

Ao serviço dos encarnados, Rui Vitória soma três empates e três derrotas diante do FC Porto.

Pelas águias, o primeiro duelo contra os dragões aconteceu em 2015 e, aí, foi derrotado por 1-0, tal como no último, neste domingo.

