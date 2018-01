Benfica Rui Vitória: “Hoje, ponto final parágrafo, fomos melhores em todos os aspetos” Por

Rui Vitória explicou que o empate só ocorreu porque “a bola não quis entrar”. “Hoje, ponto final parágrafo, fomos melhores em todos os aspetos”, afirmou o treinador do Benfica.

O técnico fez ainda questão de responder aos críticos: “Duvido que haja alguém que possa dizer que não jogámos bem. Fizemos uma belíssima partida”.

“A bola não quis foi entrar”.

“É um resultado injusto”, insistiu Rui Vitória: “Defrontámos uma boa equipa, mas hoje, ponto final parágrafo, fomos melhores em todos os aspetos”.

“Demonstrámos força, demonstrámos poder. Vamos lutar por este campeonato até ao fim”, prometeu.

Sobre a arbitragem, o treinador do Benfica foi bastante crítico.

“Foi marcado um penálti, quase a acabar o jogo, quando já devia ter sido marcado antes”.

Rui Vitória não entende o que levou Hugo Miguel, perante os vários casos, a consultar as imagens do vídeo-árbitro: “Se os lances são de facto tão duvidosos, porque é que não há a possibilidade do árbitro observar o ecrã no terreno? Não o fizeram uma única vez no Benfica”.

“Precisamos de esclarecimentos e de definição das regras”, insistiu: “Será que os lances que houve aqui são claramente não penálti? Não são”.