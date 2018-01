Nas Notícias Rui Rio vence eleições do PSD Por

Rui Rio é o novo presidente do PSD. A vitória na distrital do Porto foi decisiva, apesar de Rio ter ganho na maioria das estruturas do país.

O antigo presidente da Câmara do Porto venceu na maioria nas distritais, incluindo a do Porto, seguindo-se de Braga, Aveiro, Coimbra, Santarém, Algarve, Viana do Castelo e Viseu – onde o presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, foi um dos principais apoiantes de Pedro Santana Lopes.

Santana Lopes foi o vencedor na distrital de Lisboa, com uma margem perto dos 800 votos, situação idêntica à verificada na concelhia da capital, onde somou 1124 votos, contra os 1070 de Rui Rio.

No seu discurso de vitória, Rui Rio começou por destacar “o longo combate democrático de mais de três meses” de campanha, com um “agradecimento sincero” aos elementos que apoiaram a sua candidatura.

A “força e credibilidade à candidatura” dada por Pinto Balsemão mereceu também uma palavra de Rio, que sublinhou ainda que o partido “não foi fundado para ser um clube de amigos”, mas que pretende ser “uma alternativa ao governo”.

Pedro Santa Lopes entretanto assumiu a derrota e felicitou o seu concorrente, reconhecendo que “foi uma campanha especialmente intensa”. “Espero que Portugal fique bem servido com esta escolha”, acrescentou.

Mais de 70 mil militantes do PSD foram hoje chamados a eleger o novo presidente do partido, numa eleição discutida entre Rui Rio e Santana Lopes, na escolha do sucessor de Pedro Passos Coelho.

