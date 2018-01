Rui Rio quer falar com líder parlamentar do PSD mas “sem precipitações”

Rui Rio sublinha a ideia de que a gestão do PSD até ao congresso é da responsabilidade de Pedro Passos Coelho. O presidente eleito dos sociais-democratas explica, neste sentido, que a liderança parlamentar por parte de Hugo Soares (que apoiou Santana Lopes) deverá manter-se, pelo menos, até lá. Ainda assim, Rui Rio diz que irá falar com “calma e sem precipitações” com Hugo Soares.