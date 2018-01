Nas Notícias Rui Rio confiante que será o próximo líder do PSD Por

O candidato à liderança do PSD, Rui Rio, mostrou-se este sábado “confiante” que será eleito líder do partido, ressalvando, no entanto, que as eleições internas não se tratam de uma questão de “vida ou de morte”.

A falar aos jornalistas na sede distrital do PSD/Porto, onde votou, Rui Rio afirmou que ganhar não é uma questão “de vida ou de morte”, mas acrescentou que, qualquer que seja o resultado, o PSD “está em condições de se relançar de uma forma muito melhor do que estava há dois ou três meses”.

A disputa pela liderança do partido, discutido entre Rio e Santana Lopes foi “importante” e “ajudou a revitalizar o partido”, afirmou o candidato.

A muita afluência foi comentada pelo ex-presidente da Câmara do Porto, que a considerou “muito boa” e que sustenta a ideia de que o partido “está mais mobilizado”.

Nesse sentido, Rui Rio sublinhou que são a participação dos militantes “dá vida ao partido”, pelo que tornam as eleições diretas “muito positivas”.

O candidato disse também que independentemente do resultado das eleições deste sábado, a sua relação com Santana Lopes não mudará, “o relacionamento do passado é igual ao de hoje”.

“E espero que entre os apoiantes também seja a mesma coisa”, disse, acrescentando: “Fizemos o que estava ao nosso alcance, justamente para não se abrirem feridas”.

As eleições diretas do PSD decorrem até às 20h00 deste sábado, com 396 mesas de voto distribuídas por Portugal Continental, Açores, Madeira, Europa e fora da Europa, num processo eleitoral que envolve cerca de 2800 pessoas.

