Rui Rio concorda com fim dos cortes salariais nos gabinetes dos políticos

O PSD concorda, em princípio, com a pretensão do Governo de por fim aos cortes salariais de cinco por cento nos gabinetes dos políticos, afirmou hoje o líder social-democrata, Rui Rio.

“Se a política do Governo foi acabar com todos os cortes, não tenho nada a opor a que se acabem com todos os cortes mesmo”, afirmou Rui Rio, na sede do PSD, em Lisboa, no final de uma reunião com a Ordem dos Enfermeiros, integrada numa série dedicada pelo líder social-democrata aos problemas da saúde.

O jornal Público noticiou hoje que o Governo fez um decreto preliminar que estabelece que “a redução de vencimento prevista na Lei 47/2010, de 07 de setembro, na sua redação atual, é progressivamente eliminada”, até 2019.

Segundo o jornal, a partir de janeiro, os funcionários dos gabinetes dos membros do Governo (incluindo os governos regionais), de apoio pessoal dos presidentes e dos vereadores das câmaras municipais, presidente da Assembleia da República, do primeiro-ministro e do secretário-geral do Parlamento vão reaver cinco por cento do seu salário que tinha sido cortado em 2010.

Rio disse não ter sido informado previamente pelo Governo sobre esta pretensão.

