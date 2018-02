Nas Notícias Rui Rio deixa aviso aos deputados do PSD Por

Numa altura em que a bancada parlamentar do PSD atravessa uma polémica, por causa da saída de Hugo Soares e a votação de Fernando Negrão, Rui Rio deixou um aviso sério aos deputados socais-democratas. “Quem não quiser colaborar, assuma”, referiu.

“Os que não quiserem colaborar assumam essa responsabilidade de não colaborar. Eu vou trabalhar com os que quiserem trabalhar”, disse Rui Rio, em declarações aos jornalistas, após um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

O atual presidente do PSD salientou ainda que espera ter uma reunião com o grupo parlamentar laranja, em breve.

Na eleição do novo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão teve mais votos brancos e nulos do que a favor.

Negrão colheu 39 por cento da votação.

Hugo Soares e Luís Montenegro, que foram os anteriores líderes parlamentares, foram eleitos mais de 80 por cento dos votos.

Esta situação tem levantado polémica, nos últimos dias.

