Motores Rui Ramalho inicia época de Montanha a vencer Por

O Campeonato de Portugal de Montanha 2018 começou sob o signo de S. Pedro. Isto é; com muita chuva, que deixou a 40ª Rampa da Penha com o piso bem encharcado, o que condicionou o espetáculo.

Mas Rui Ramalho e o seu Osella PA2000 Evo2 não tiveram problemas com a intempérie, conseguindo superiorizar-se a todos os demais adversários, que não rivais. Isto porque o Campeão Nacional de 2017 não deu hipóteses a ninguém, fazendo quatro subidas de prova onde demonstrou a sua superioridade, face a um João Barros que optou desta vez por levar o seu Fiesta R5 para outras ‘lides’ que não as dos ralis.

Fotos: Armindo Araújo/FOTO GTI

O nevoeiro também tornou a tarefa dos concorrentes mais complicada na fase da manhã, mas depois com as condições meteorológicas a melhorar os tempos também foram baixando, com Barros, tal como os demais, a também baixar os seus registos para terminar na segunda posição absoluta e vitória nos turismos.

Manuel Correia não andou longe do piloto de Paredes com o seu Fiesta R5+, justificando assim o último lugar do pódio absoluto e segundo dos Turismo, onde o terceiro classificado foi Hugo Gonçalves, aos comandos de um Subaru Impreza.

Na categoria GT Gonçalo Manahu impôs o seu Porsche 997 GT3, levando a melhor sobre Adruzilo Lopes, que foi à Penha fazer ‘uma perninha’ na Montanha fazendo uma pausa nos ralis. Mas o piloto de Regilde conseguiu colocar o seu Porsche à frente de José Correia, que face às condições meteorológicas nunca se sentiu à vontade no Nissan NISMO GT-R GT3, terminando na terceira posição da categoria.

José Pedro Gomes esteve imparável nos ‘Clássicos’, tirando o máximo partido do seu Ford Escort MKII, suplantando Flávio Saínhas e o seu Ford Escort MKI e Ricardo Loureiro, também aos comandos de um Escort MKII. Já na Taça 1300 foi Armando Freitas , em Toyota Starlet, quem levou a melhor.