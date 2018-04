Motores Rui Marques em Loulé a pensar nos pontos Por

Depois de não ter sido feliz na primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Rui Marques vai para a Baja TT de Loulé tendo como principal objetivo pontuar.

Na Baja do Pinhal o piloto de Mação foi forçado a abandonar, e por isso é imperioso recuperar terreno no campeonato e fazer esquecer o azar tido na prova da Escuderia de Castelo Branco. A intenção é claramente bater-se pelos lugares cimeiros.

PhotoXTrod

“Não é segredo para ninguém que a Baja TT do Pinhal correu-nos muito mal, pelo que espero ter enterrado todos os azares naquela prova. Apesar do infortúnio a que fomos sujeitos no primeiro teste da temporada com o selo albicastrense, naturalmente que vamos continuar a missão que nos está reservada que passa, essencialmente, por esgrimir argumentos pelos lugares superiores da categoria T8”, refere Rui Marques.

Para o piloto ribatejano é importante reforçar a presença da equipa no Algarve: “Tenho esperança que possamos fortalecer a ambição para ampliar a perseverança. Evidentemente que esse desígnio implica atitude e aplicação, mas na nossa mente ‘acelera’ tranquilidade para que consigamos pontuar. É esse o nosso primordial objetivo”.