Rui Esteves contratado como assessor de órgão liderado por histórico socialista

Rui Esteves, o ex-comandante da Proteção Civil que se demitiu devido às dúvidas sobre a licenciatura e acumulação de funções, foi contratado por ajuste direto por uma comunidade intermunicipal liderada por um histórico socialista. O contrato vale 35 mil euros.

De acordo com a notícia avançada pelo Público, Rui Esteves foi contratado para assessor técnico da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) por Joaquim Morão, um histórico socialista que é o secretário executivo daquele órgão.

O ex-comandante operacional nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) vai prestar apoio na área da proteção civil e defesa da floresta contra incêndios, mediante contrato de um ano com o valor de 35 mil euros.

O contrato data de janeiro, cerca de quatro meses após Rui Esteves ter-se demitido da Autoridade Nacional da Proteção Civil para não ser… demitido.

À data, o então comandante nacional estava a ser investigado por uma licenciatura com equivalências em 32 das 36 cadeiras e por acumulação ilegal de funções.

No primeiro caso, Rui Esteves terá ainda incluído no currículo uma pós-graduação que nunca obteve. No segundo, o comandante da ANPC era também diretor do aeródromo de Castelo Branco.

O contrato entre a CIMBB e o ex-comandante da Proteção Civil foi realizado por ajuste direto, refere ainda o jornal.

