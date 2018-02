Desporto Rúben Semedo volta a ser detido em Espanha Por

O defesa-central português Rúben Semedo foi detido em Espanha, indiciado de roubo, agressão e detenção ilegal, avança o jornal Las Provincias, que dá conta de um alegado assalto a uma residência. Trata-se da terceira detenção do jogador em quatro meses.

O internacional português sub-21 e ex-jogador do Sporting, que veste a camisola do Villareal está sob a alçada da justiça espanhola, uma vez mais, num caso de roubo e agressão, com alegada detenção da vítima na casa do defesa.

O episódio terá ocorrido no dia 12 de fevereiro. Segundo escreve o Las Provincias, Rúben agiu com dois cúmplices, num roubo a uma residência.

O jogador e os dois homens terão atado a vítima na casa de Semedo, terão roubado as chaves e roubado essa mesma habitação.

A vítima terá ainda sido ameaçada com disparo de tiros.

Em janeiro, a polícia detivera o jogador português, num caso de ameaças com arma, num bar de alterne.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar