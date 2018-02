Desporto Rúben Semedo em prisão preventiva por suspeita de tentativa de homicídio Por

Rúben Semedo vai responder em tribunal por tentativa de homicídio. O Tribunal de Líria, nos arredores de Valência (Espanha), decretou a prisão preventiva do futebolista português.

Bebiano Gomes, o advogado que representa o jogador do Villarreal, confirmou a medida de coação, a ser cumprida no Estabelecimento Prisional de Picasent.

A decisão do tribunal foi mais gravosa do que a defesa de Rúben Semedo esperava. Ontem, Bebiano Gomes mostrava-se convicto de que seria aplicado apenas o termo de identidade e residência ao arguido.

Em declarações à imprensa espanhola, o agente do jogador, Catió Baldé, afirmou que ele estaria a ser “vítima de uma burla”.

Rúben Semedo tinha chegado ao tribunal pelas pelas 9h30 (menos uma hora em Portugal), algemado e sob escolta da Guardia Civil.

À entrada, as acusações imputadas eram de agressão e sequestro.

De acordo com o gabinete de comunicação do Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciada, são imputados ao jogador os crimes de tentativa de homicídio, agressão, ameaça, sequestro, posse ilícita de armas e roubo com violência.

De acordo com o Jornal de Notícias, Bebiano Gomes e os outros dois advogados (espanhóis) que representam o internacional português chegaram com uma hora de atraso.

O futebolista tinha sido detido na madrugada de segunda-feira, por suspeita de roubo, agressão e detenção ilegal. Em Espanha, a apresentação de um suspeito para interrogatório judicial tem de ocorrer nas 72 horas subsequentes à detenção.

Em causa está um assalto a uma residência, a 12 de fevereiro.

O queixoso identificou o internacional português e um primo deste como sendo dois dos três assaltantes.

A vítima alegou ter sido atado por Rúben Semedo e pelos outros dois, sendo depois agredido. Em consequência, tem agora de usar muletas.

O trio roubou então as chaves e foi assaltar o apartamento.

Na sequência da detenção de Rúben Semedo, o Villarreal abriu um processo disciplinar.

“Depois dos factos revelados hoje de manhã sobre o futebolista da equipa principal Rúben Semedo, o Villarreal comunica que abriu um processo ao jogador para investigar os factos”, adiantou o clube.

Esta foi a terceira detenção do português em apenas quatro meses, lembra a imprensa espanhola.

