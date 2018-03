Desporto Roupeiro da equipa de Ricardinho morre durante jogo Por

O futsal espanhol está de luto pelo falecimento de Cecílio Rodriguez, este sábado, durante um encontro entre o Segovia e o Inter Movistar, onde atua o português Ricardinho.

Estavam decorridos 15 minutos do encontro, com o Inter Movistar a vencer por 3-2, quando Cecílio Rodriguez caiu inanimado na quadra, deixando em pânico todos os presentes no pavilhão.

De acordo com o jornal espanhol ‘Marca’, o fisioterapeuta do clube, José Prieto, e o presidente, José Manuel Saorín, iniciaram as manobras de reanimação em pleno terreno de jogo.

Apesar da prontidão dos serviços de emergência, Cecílio Rodriguez não resistiu, tendo falecido em pleno pavilhão.

Ricardo, a recuperar de lesão, não se encontrava no local.