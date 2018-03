Local Rouba ambulância e quase atropela mulher e bebé Por

Um homem roubou uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, nesta quinta-feira à noite, à porta do serviço de urgência do Hospital. Pôs-se em fuga, bateu num carro e quase atropelou uma mulher e um bebé.

O roubo terá acontecido assim que os agentes de ausentaram do veículo de emergência, parado à porta da urgência, para encaminharem o doente.

Nesse curto espaço de tempo, o ladrão terá entrado para o veículo. Colocou-se em fuga durante cerca de dois quilómetros, bateu num carro e, por sorte, não atropelou uma mulher e um bebé.

De acordo com o comandante do corporação de bombeiros, Francisco Nóvoa, a viatura estava instalada com um sistema de GPS, o que se revelou decisivo para que o indivíduo fosse travado pela PSP em menos de cinco minutos.

Acabou detido já no concelho de Vila do Conde, por elementos da PSP das duas cidades.

Em declarações ao Notícias ao Minutos, o comandante dos bombeiros acrescentou que o suspeito chocou na traseira de um carro e “por pouco não atropelou uma mulher e um bebé”.

